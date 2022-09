فيلم أفاتار يعود بعد 13 عاما

من المقرر أن يطرح فيلم أفاتار: the way of water ما يعني “أفاتار: طريق الماء” في دور السينما ديسمبر .

واستبقت شركة والت ديزني إصدار الفيلم بطرح نسخة محسنة من الفيلم الأصلي الصادر عام 2009 بدور السينما ابتداء من الجمعة.

وركز فيلم (أفاتار) الأول على معركة السيطرة على الموارد الطبيعية بين المستعمرين البشريين. وشعب النافي ذي البشرة الزرقاء على قمر يسمى باندورا.

وقال بطل الفيلم سام ورثينجتون إن الجزء الثاني يسلط الضوء على كيفية تطور شخصيته التي تدعى جيك سولي. وكذلك شخصية نيتري التي تلعب دورها النجمة زوي سالدانا كأبوين يعملان على إبعاد أسرتهما عن طريق الأذى.

وأضاف ورثينجتون “قصة الحب هذه تطورت. ولدينا الآن عائلة ولكي نكون صادقين، بالنسبة لي، الفيلم يدور حول حماية عائلتك”.

ويتصدر فيلم (أفاتار) الأصلي قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات بجمعه أكثر من 2.8 مليار دولار على مستوى العالم. ويخطط كاميرون لإطلاق أربعة أفلام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.

وعند سؤالها عما إذا كانت تعرف سبب استغراق كاميرون كل هذا الوقت لإصدار جزء ثان. قالت سالدانا “إنها طريقته في العمل”. وأضافت “إنه فنان محترف. إنه يأخذ وقته ويتعمق في بحثه”.