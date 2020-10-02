فيما أكد البيت الأبيض أن الأعراض خفيفة.. خبراء صحة يحذرون من وضع ترامب

عقد البيت الأبيض مؤتمر صحفيا مؤتمر صحفيا للحديث حول صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض، خلال المؤتمر الصحفي، إن ترامب يتلقى العلاج اللازم بعد إصابته بكورونا، موضحا أن ترامب يقوم بكل مسؤولياته.

ولفت البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعاني من أعراض طفيفة، وأن كل من خالط الرئيس الأمريكي تم فحصه.

من جانب آخر، قال خبراء صحة، إن عمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجعله أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة لفيروس كورونا.

وقال مايكل هيد، أستاذ الصحة العالمية في جامعة ساوثهامبتون البريطانية، إن وضع ترامب يدرجه في التصنيف على أنه في خطر.