فيما لا يزال جزء منه بالفضاء.. سقوط حطام الصاروخ الصيني في المحيط الهادي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، سقوط الصاروخ الصيني “لونغ مارش 5 بي”، اليوم الجمعة في المحيط الهادي.

وكان حطام الصاروخ الصيني الضخم يتجه إلى سقوط غير منضبط وخارج السيطرة على الأرض، عبر الغلاف الجوي، اليوم. وسط مخاوف من أن أجزاء من الصاروخ العملاق قد تتسبب في بعض الأضرار حين اصطدامها بالأرض. وهذا يعتمد على مكان ارتطامه بالأرض سواء في البحر أو على اليابسة.

وأطلقت الصين الصاروخ الفضائي “Long March 5B”، حاملا معه إحدى القطع الرئيسية المسماة “Wentian”. وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية “تيانغونغ”.

وبحسب مسؤول صيني فإن “هذا النوع من الصواريخ يستخدم تقنية تصميم خاصة. مما يسمح لمعظم المكونات بالحرق خلال عملية دخول الغلاف الجوي. ولذا فإن احتمال إلحاق الضرر بالأرض، وأنشطة الطيران منخفض للغاية”.

وعندما تسقط الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية على نطاق أصغر خارج المدار. فإنها تحترق في الغالب في الغلاف الجوي، مما يشكل خطرًا ضئيلًا على الأرض تحته.

وتم إطلاق الصاروخ في 31 من أكتوبر الماضي، إلا أن قلب الصاروخ، والذي يبلغ حوالي 23 طنا. من المتوقع أن يتحطم ويضرب مكانًا ما على الأرض، بحسب موقع “سبيس” Space.com.

ولم يكن لأي جهة في العالم معرفة المكان والموعد الذي يسقط فيه هذا الحطام بشكل حتمي. إذ إن عملية التنبؤ هذه يشوبها العديد من عوامل عدم الدقة لأسباب مختلفة. منها معرفة الهيئة التي سيدخل فيها الحطام إلى الغلاف الجوي، ومعرفة كثافة الغلاف الجوي العلوي بدقة لحظة الدخول. إذ إنها تتغير بتغير النشاط الشمسي. وعلى الرغم من ذلك تكون هناك توقعات مبدئية ويذكر معها هامش الخطأ.

وتقدر شركة “أيروسبيس كورب” Aerospace Corp أن ما بين 10% و 40% من الصاروخ يمكن أن يصل إلى سطح الكوكب.

ويستمر متعقبو الأقمار الصناعية مع شركة “أيروسبيس كورب” Aerospace Corp، ومؤسسات أخرى في مراقبة مسار الصاروخ مع اقترابه من الأرض، وتحسين تنبؤاتهم بشأن المكان الذي يمكن أن يسقط فيه.