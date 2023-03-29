فينغر و فيرغسون ينضمان لقاعة مشاهير البريميرليغ

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن ضم المدربين السابقين لناديا أرسنال والمان يونايتد، أرسين فينجر والسير أليكس فيرغيسون، لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي.

وأصبح المدربين السابقين، فينغر و فيرغسون، أول من ينضم لقاعة المشاهير للبريميرليغ هذا الموسم، كعرفان لهما على تاريخهما الحافل في البريميرليغ.

ويعد مدرب المان يونايتد الأسبق فيرجسون، أنجح مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي برقم قياسي بلغ 13 لقبا.

فيما حقق مدرب الأرسنال الأسبق، فينجر ثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي خلال فترة تدريبه التي استمرت 22 عامًا مع الفريق.