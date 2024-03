فينورد يقدم عرضا بـ 3.5 مليون أورو لضم موهبة الخضر

مر نادي فينورد روتردام الهولندي، إلى الأمور الجدية بخصوص اهتماماته بالتعاقد مع موهبة الخضر، والنجم الصاعد في الدوري الهولندي، أنيس حاج موسى.

وكانت تقارير هولندية، قد أكدت أمس السبت، بأن حاج موسى. المتألق رفقة نادي فيتيس أرنهيم، يتواجد محل أطماع كل من أندية أجاكس وفينورد وأيندهوفن وزفوله.

ليؤكد اليوم الأحد، الإعلامي بموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، سانتي أونا. بأن فينورد قدم عرضا رسميا إلى فيتيس أرنهيم، لضم حاج موسى.

كما أبرز الصحفي ذاته، بأن العرض كان بقيمة 3.5 مليون أورو، ويتضمن مكافئات، وأن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين.

مشيرا إلى أن إدارة نادي فينورد كانت قد دعت بالفعل اللاعب وعائلته إلى روتردام لتقديم مشروعهم.

كما أوضح في الأخير، بأن حاج موسى يحظى أيضا باهتمام قوي وجدي من نادي أجاكس الهولندي، إلا أن فينورد يتصدر السباق في الوقت الحالي.

