فييرا يستعين بعطال لإعادة نيس للواجهة

قرر باتريك فييرا، مدرب نادي نيس، إعادة الدولي الجزائري يوسف عطال لتشكيلته الأساسية بمناسبة ليل، عصر اليوم الأحد.

ويُرتقب أن يشغل مُحارب الصحراء الجناح الأيمن من هجوم العقبان، في خطة “3.5.2”، وهو العائد نهاية الأسبوع الماضي من الإصابة.

ويُعلق الطاقم الفني لفريق الجنوب، آمالا كبيرة على صاحب الإنطلاقات السريعة، من أجل تحقيق الإنتصار أمام “لي دوغ”.

وكان نيس، قد تعرض لهزيمة مهينة بسداسية كاملة يوم الخميس الماضي على يد باير ليفركوزن في منافسة الأوروبا ليغ.

ونلفت النظر في نهاية المطاف، الى أن هشام بوداوي مُنتظر كبديل في تشكيلة أبناء “لا كوت دازور”.