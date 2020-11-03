فييرا يكشف موقفه من الزوبعة التي أثارها عطال في فرنسا

دافع باتريك فييرا، مدرب نادي نيس، عن الدولي الجزائري يوسف عطال، بعد الزوبعة الأخيرة التي أثيرت بشأنه في فرنسا.

ووضح التقني الفرنسي موقفه، بخصوص “اللايك” الذي وضعه لاعبه على منشور المصارع خبيب نورمحمدوف، ضد الرئيس الفرنسي ماكرون.

وقال بطل العالم الأسبق لوسائل الإعلام في بلاده :”لا يجب خلط الأمور، وأنا في صف يوسف وهو نفس موقف الإدارة واللاعبين”.

وواصل :”ما قام به عطال كان ساذجا، ولكنه إعتذر عن تصرفه”.

وكانت الإعلام الفرنسي، قد شن هجمة شرسة على الظهير الأيمن، بسبب تضامنه مع “خبيب” ضد رئيس فرنسا.

ووصلت حدة الإنتقادات لمحارب الصحراء، لدرجة أن اليمين الفرنسي المتطرف، طالب بضرورة فسخ عقده.