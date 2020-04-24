فيينا.. سعر سلة منظمة الأوبك يتحسن إلى 15023 دولار للبرميل

كشفت الامانة العامة للأوبك، اليوم الجمعة، أن سعر سلة منظمة أوبك تحسن إلى 15023 دولار للبرميل.

وافادت إحصائيات الامانة العامة للأوبك أن سعر سلة المنظمة بلغ 15.23 دولار امريكي للبرميل يوم الخميس مقابل 12.22 دولار سجل يوم الأربعاء.

وتعرف سلة الأوبك أيضا بالسلة المرجعية للنفط الخام، وهى متوسط مرجح لأسعار الخامات البترولية التي ينتجها أعضاء الأوبك حول العالم، وتستخدم كمقياس مهم لأسعار النفط الخام.

وتمثل الآن متوسط أسعار النفط في 13 دولة، وهي الجزائر وأنغولا والكونغو وغينيا والغابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والعربية السعودّية والإمارات وفنزويلا.