في أكبر عملية في الجزائر.. حجز نصف مليون قرص “بريقابالين”

تم يوم الخميس الماضي تقديم المجموعة التي كانت تتأهب لتسويق ما يقارب 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين.

الكمية كانت ستوجه للتسويق بين اوساط الشباب، وكانت مصالح الشرطة قد باشرت تحقيقاتها في القضية منذ حوالي اسبوع.

اين تم إلقاء القبض على أحد المتهمين و هو يتأهب لمغادرة مطار وهران نحو المغرب .

وقد مثل المتهمون امام وكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء الذي احالهم على قاضي التحقيق.

الذي امر بايداع بعضهم الحبس المؤقت بتهمة جناية حيازة مؤثرات عقلية بغرض البيع في اطار جماعة منظمة.