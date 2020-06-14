في إرتفاع قياسي.. الولايات المتحدة تُسجل 25 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية، في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن تسجيل أزيد من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وحسب ما أفادت به جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، تم تسجيل 25540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و767 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الأخيرة.

ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، إلى 2.074.526 حالة.

بينما بلغ عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد، إلى حد الساعة، 115436 وفاة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، عرفت العديد من الولايات الأمريكية، ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الأسبوعين الأخيرين.

بينما عرفت ولاية نيويورك، بؤرة الفيروس في أمريكا، انخفاضا في عدد حالات الإصابة الجديدة.