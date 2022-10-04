الرقم السري :

138456

في العقد السادس من عمره يناشد إمرأة ناضجة

مشاغل الحياة كثيرة لدرجة أن الواحد منا بات لا يجد لنفسه وقتا يقتطعه للبحث عن رفيقة للدرب. ولعل العمل و المسؤوليات هما من أعاقاني للبحث عن فرصة ثانية أتمكن من خلالها من العثور على نصفي الثاني. لست متطلبا و لن اكون مبالغا إن أنا قلت انني لا أبتغي سوى العثور على إمرأة ناضجة. جميلة الأخلاق و الخلق، كما يمكنها من ان تغير رتابة حياتي الى حياة ملؤها الأفراح و المسرات.

انا رضا من مدينة الورود البليدة، ابلغ من العمر60سنة، مطلق بأولاد بالغين باتوا منشغلين بحياتهم وأمورهم. ما جعلني اهفو الى تحقيق مرادي في الاستقرار الى جانب من يمكنها تفهم حالتي النفسية. فأنا والحمد لله اتدبر اموري المادية بطريقة جيدة، فأنا موظف مستقر في قطاع الصحة. وابدو اصغر بكثير من سني، لدرجة ان كل من يراني يخالني في الاربعين.

اريد ان أتمكن من التعرف على إمرأة من إحدى ولايات الوسط الجزائري او العاصمة تحديديا. سنها من 48الى 55سنة، كما أقبلها مطلقة او ارملة بدون اولاد. لا امانع إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، واعد بدراسة كل الاقتراحات.

الرقم السري :

138457

من تريد أن تكون زوجة صالحة لمجيد رجل صادق المشاعر والنية

طرقت أبواب الأثير بكل ثقة ورجوت من الله أن يعينني. حتى يكون لي نصيب مع فتاة لها من التقوى والرغبة في تحصيل الحلال وتحقيق الآمال مالي أنا من رغبة. والحمد لله ساق إلي الله من المرشدات في هذا المركز النبيل. من حملن على عاتقهن ما أثقل كاهلي من رغبة في أن تكون لي زوجة أكمل معها مشوار العمر. أنا مجيد من البويرة، أبلغ من العمر34سنة، أعزب، أعمل في مشروع خاص بي. وعملي يملأ عليّ كل وقتي وأنا والحمد لله أحصّل قوتي بالحلال.

أريد لأن تكون لي زوجة أسكن إليها وتسكن إليّ. فتاة طيبة من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون من إحدى مناطق القبائل، كما سنها لا يتجاوز31سنة. عدا حسن الأخلاق والتربية الصالحة. لا يهمني إن كانت من سأظفر بقلبها وروحها عاملة أو ماكثة في البيت.

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