في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. الأمم المتحدة:”إفريقيا في الصدارة”

يُحتفل، اليوم الجمعة، باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يأتي هذه السنة في ظل ظروف خاصة وسط تفشي فيروس أصاب أكثر من 7 ملايين شخص عبر العالم.

وتقول هيئة الأمم المتحدة إن إفريقيا تحتل الصدارة من حيث عمالة الأطفال، حيث يصل عدد المجبرين على العمل في “القارة السمراء” إلى 72 مليون طفل من أصل 152 مليون عبر العالم.

ونتيجة لظروف معيشية تعيشها أسر الأطفال العاملين، إضافة إلى وجود صراعات داخلية في بعض الدول، فإن 9 من أصل 10 أطفال يعملون مجبرين، وسنهم بين 5 و 17 عاما.

وفي هذا الإطار، نددت هيئة الأمم المتحدة بإجبار الأطفال على ممارسة أعمال هم أصغر وأضعف أن يمارسوها قد تعرّض صحتهم وحسن نموهم البدني والعقلي والتعليمي إلى أخطار وخيمة.

ووفق آخر الإحصائيات، فإن نسبة 56 بالمئة من الأطفال العاملين يعيشون في البلدان متوسطة الدخل، و 9 بالمئة في دول منخفضة الدخل، بينما يعيش 7 بالمئة في بلدان ذات دخل متوسط مرتفع.