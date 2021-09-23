في جنازة رسمية.. تشييع جثمان رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح

ووري، ظهر اليوم الخميس، جثمان رئيس الدولة السابق الراحل عبد القادر بن صالح، الثرى في مقبرة العالية بالعاصمة. وانتقل الى رحمة الله الفقيد، فجر الأربعاء، عن عمر ناهز 80 سنة.

وحضر مراسم الجنازة إلى جانب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي. بالإضافة إلى الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن،ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة وأعضاء من الحكومة.

وانتقل الى رحمة الله، اليوم الاربعاء، رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، عن عمر ناهز 80 سنة. وتوفي رئيس مجلس الأمة السابق، بعد تدهور صحته.

وولد بن صالح، في 24 نوفمبر 1941،بفلاوسن في ولاية تلمسان، وزاول دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي. وفي سنة 1959 إلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني،انطلاقا من المغرب،ولم يبلغ بعد سنة الثامنة عشر.

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