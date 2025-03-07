في جو مهيب.. تشييع جثمان التلميذين ضحايا حادث المرور في تيارت

شيع سكان ولاية تيارت اليوم الجمعة، بمقبرة سيدي بوزيد بقرية عين لمسان في بلدية فرندة، جنازة الطفلين اللذين وافتهما المنية جراء حادث المرور المأساوي الذي وقع يوم أمس.

وقد حضر مراسم التشييع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزير التربية الوطنية “محمد صغير سعداوي”. والي الولاية “سعيد خليل”، ورئيس المجلس الشعبي الولائي “الوكال بخيرة”. بالإضافة إلى السلطات المدنية والعسكرية، نواب البرلمان، والأمين العام للولاية.

كما شهدت المراسيم حضور المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، عضو المجلس الأعلى للشباب، رؤساء الدوائر والبلديات، أعضاء الجهاز التنفيذي. إلى جانب جمع غفير من المواطنين الذين جاءوا لتقديم التعازي.

وأثناء الجنازة، تمت تلاوة آيات من القرآن الكريم والترحم على أرواح الطفلين. كما تم تقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا، متمنين لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وقد عبر الحضور عن أسفهم العميق لهذا الحادث المأساوي، داعين الله عز وجل أن يتقبل الفقيدين برحمته الواسعة. وأن يسكنهما فسيح جناته. كما تم التأكيد على ضرورة تكاتف المجتمع لتفادي مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.