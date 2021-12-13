في حادثة فريدة.. رجل يتلقى لقاح كورونا 10 مرات خلال يوم واحد

يرفض الكثير من المواطنين تلقي اللقاح المضاد لكورونا، خشية من أعراضه الجانبية. غير أنه في المقابل يفصل آخرون أخذه درءا لشر الوباء. لكن هناك شخص ذهب أبعد من ذلك بكثير عندما أخذه مرات عدة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن شخصا تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا 10 مرات في يوم واحد فقط. ووقعت الحادثة في نيوزيلندا، لكن لم يتم الكشف عن هوية الرجل، الذي تظاهر بأنه شخص مختلف في كل مرة زار فيها مراكز طبية متعددة لتلقي الجرعة.

وكشفت الصحيفة أن الرجل ذهب إلى خيار تلقي اللقاح 10 مرات بناء على طلب عدد من مناهضي اللقاح. الذين يخشون من تداعياته عليهم، ودفع هؤلاء مبلغا ماليا لقاء ذلك.

وتعتقد السلطات، أن هؤلاء الأشخاص دفعوا الرجل لانتحال شخصياتهم حتى يتمتعوا بالحريات المتاحة للأشخاص الملقحين في نيوزيلندا. إذ تفرض السلطات في البلاد على مواطنيها إبراز شهادة التطعيم في أماكن كثيرة.

وبالرغم من أن البيانات محدودة بشأن تأثير اللقاحات المتعددة على جسم الإنسان. إلا أن خبراء توقعوا أن يكون له تداعيات سيئة. خاصة وأن المتخصصة في اللقاحات بجامعة أوكلاند، هيلين بيتوسيس -هاريس، قالت إنه من المتوقع أن يشعر الرجل بألم شديد بعد هذه الجرعات.

ولن تعزز الجرعات الإضافية نظام المناعة لهذا الشخص ضد فيروس كورونا، أكثر من الآخرين الذين تلقوا جرعتين حسب التوصيات الطبية، لأن نظام الاستجابة المناعية سوف يستقر بعدهما.

كما قامت السلطات في نيوزيلندا بالتحقيق في كيفية حصول هذا الشخص على اللقاح 10 مرات، ويخشى المسؤولون الطبيون من تأثير ذلك على الآخرين، خاصة مع تشديد إجراءات تحديد هوية الذين سيتلقون اللقاح.

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