في حصيلة للمتعامل OAG العالمي .. الجوية الجزائرية تتفوق على شركات الطيران المغاربية وتحل الرابعة بعد الجوية الفرنسية

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في حصيلة للمتعامل OAG العالمي .. الجوية الجزائرية تتفوق على شركات الطيران المغاربية وتحل الرابعة بعد الجوية الفرنسية
بقلم عبد الرحمن سالمي

كشف الممون العالمي”او أ ايجي”للمعلومات الرقمية حول الطيران حصيلة  رحلات الطيران مابين الجزائر وفرنسا خلال الفترة مابين  مابين جويلية و سبتمبر 2019.

وحسب ذات النتائج فقد أحتلت الجوية الجزائرية المكانة الأولى على المستوى الإقليمي و الذي ضم شركات الطيران لدول المغرب العربي  ، من خلال نسبة 67 بالمائة في إحترام مواعيد إقلاع ووصول الرحلات.

وبخصوص الرحلات التي تقلع من فرنسا نحو الجزائر فإن الجلوية  احتلت المركز الرابع بعد  الخطوط الجوية الفرنسية،من خلال إحترام لمواعيد الرحلات  بنسبة قدرت بـ67.8.

وأكدت ذات الإحصائيات بأن الجوية الجزائرية تقوم بأكبر عدد من الرحلات بين الجزائر و فرنسا مقارنة بباقي الشركات.

وأكد المتعامل العامل من خلال إحصائياته بأن  الخطوط الرابطة بين الجزائر و فرنسا عرفت منافسة شديدة خلال السنوات القليلة المنصرمة، وهو ما جعل أغلب الشركات مجبرة على وضع مخطط لجلب أكبر عدد من الزبائن.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=710141

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