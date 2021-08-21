في خطاب الثورة..”أمير المؤمنين” يغرد خارج السرب

ألقى ملك المغرب محمد السادس، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب. الخطاب حمل رسائل مشفرة بأسلوب الهروب إلى الأمام. زاعما أن بلاده صارت اليوم مستهدفة لأنها تنعم بالأمن والاستقرار على حد تعبيره.

والظاهر أن “أمير المؤمنين”أضحى لا يسير مملكته أو بالأحرى يغرد خارج السرب. فبعد خطا أمس أضحى جليا أن محمد السادس تحت سيطرة الكيان الوهمي. والدليل على ذلك أنه عادى عديد الدول وجعل من عدوة العالم صديقة، بتطبيعه المخزي معها حسابا على قضية الحق الفلسطينية وهي قضية الأمة العربية والإسلامية.

وحتى مضمون الخطاب فضح وكشف المستور وأظهر أن الملك المغربي ليس شخصا يستحق منصب أو رتبة “ملك “. حيث ظهر غير ملم بما يحدث حوله وما يجري في جواره ولا حتى في بلاده.

كذبة أخرى حملها خطاب الملك وهي تجديد عقد خط الغاز الجزائري الذي يعبر المغرب والذي ينتهي في 31/10/2021. حيث قال إنه تم تجديد العقد وهو ما لم يحدث دون موافقة الطرف الجزائري.

للعلم فإن خط أنبوب الغاز الجزائري يمد المغرب بـ 900 ألف متر مكعب لتلبية احتياجات مصانعها ومنشآت أخرى تعمل بالغاز الجزائري.