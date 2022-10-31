في خطوة غير متوقعة.. ميسي يقترب من الانتقال لهذا النادي

كشفت وسائل إعلام عالمية، عن امكانية تغيير النجم العالمي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان وجهته، بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي.

وكشف موقع “ذا أتلتيك” البريطاني صبيحة اليوم الإثنين، عن اهتمام نادي إنتر ميامي، المملوك للاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بالتعاقد مع ليو ميسي.

وكشف صحفي “ذا أتلتيك”، ديفيد أورنستين، أن ميسي بين خيار التجديد لـ البياسجي، وأالعودة إلى برشلونة.

كما رشّح المصدر، إمكانية انضمام ميسي إلى إنتر ميامي، واعتبره أكثر قابلية للتحقق في الوقت الحالي بالنسبة لـميسي.