في رحلة استغرقت 50 يوما.. جزائريان يصلان إلى مكة المكرمة على متن دراجة نارية

صنع جزائريان الحدث بالذهاب إلى مكة المكرمة على السكوتر بعد رحلة استمرت 50 يومًا كاملة.

وانطلق هذان الجزائريان في 8 أكتوبر 2022 من الجزائر العاصمة باتجاه المملكة العربية السعودية. هدفهم الوصول إلى مكة المكرمة بواسطة السكوتر

وعبر وليد ودادي ما مجموعه ثمانية دول للوصول إلى الأراضي المقدسة. وهي تونس وليبيا ثم تركيا عن طريق القوارب. العراق وسوريا ولبنان والأردن وأخيراً المملكة العربية السعودية.

كان الهدف الآخر للمغامرين هو أداء مناسك العمرة، وبفضل نجاحهما في التحدي تمكنا اليوم الأحد من الوصول إلى البقاع المقدسة.