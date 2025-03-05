في رسالة إلى قادة حماس.. ترامب يتوعّد ويهدد

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، إلى قادة حركة حماس الفلسطينية.

وخاطب ترامب، في منشوره، قادة حماس باللغة العبرية قائلاً: شالوم حماس، تعني مرحباً ووداعاً، ويمكنكم الاختيار”.

وطالب الرئيس الأمريكي قادة حماس “بإطلاق سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقًا.. وإعادة جميع جثث الأشخاص الذين قتلوا”.

وبلغة التهديد والوعيد قال ترامب: “سأرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة. وتابع: “هذا هو التحذير الأخير لقادة حماس، وهذا هو الوقت المناسب لمغادرة غزة”.

وختم الرئيس الأمريكي رسالته: “إذا لم تتم الاستجابة لرسالتي سيكون هناك جحيم سيُدفع ثمنه لاحقًا”.