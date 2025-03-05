في رسالة إلى قادة حماس.. ترامب يتوعّد ويهدد
بقلم م .فيصل
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، إلى قادة حركة حماس الفلسطينية.
وخاطب ترامب، في منشوره، قادة حماس باللغة العبرية قائلاً: شالوم حماس، تعني مرحباً ووداعاً، ويمكنكم الاختيار”.
وطالب الرئيس الأمريكي قادة حماس “بإطلاق سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقًا.. وإعادة جميع جثث الأشخاص الذين قتلوا”.
وبلغة التهديد والوعيد قال ترامب: “سأرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة. وتابع: “هذا هو التحذير الأخير لقادة حماس، وهذا هو الوقت المناسب لمغادرة غزة”.
وختم الرئيس الأمريكي رسالته: “إذا لم تتم الاستجابة لرسالتي سيكون هناك جحيم سيُدفع ثمنه لاحقًا”.
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