في روسيا..عدد الوفيات بكورونا يتجاوز الألف حالة في أخر 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 37120 إصابة جديدة و1254 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 9294188إصابة مؤكدة.

في حين بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 262843 حالة بعد تسجيل 1254 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 36172 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 7992426 حالة شفاء.

هذا وتلقى أكثر من 66.4 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا.

في حين استكمل أكثر من 58.7 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، كما يقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ50.2%.