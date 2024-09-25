في ظرف وجيز.. القبض على مُنفذي عملية السطو على المحل التجاري بتندوف

تمكن أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف، وعلى إثر نداء إستغاثة عبر الرقم الأخضر 1548. من إلقاء القبض على منفذي عملية الاعتداء والسطو التي طالت، بداية هذا الأسبوع. محلا تجاريا لبيع الهواتف النقالة بوسط المدينة، واسترجاع المسروقات.

تعود حيثيات القضية، إلى نداء إستغاثة تلقته قاعة العمليات لأمن ولاية تندوف على الرقم الأخضر 1548، يفيد بتعرض محل تجاري إلى عملية سطو والإعتداء على أصحابه بواسطة أسلحة بيضاء. من قبل مجموعة من الأشخاص الملثمين. حسب بيان لذات المصالح.

فور ذلك، باشر محققو ذات المصلحة، التحريات العملياتية والأبحاث التقنية المكثفة. التي كُلّلت في أقل من 24 ساعة، بتحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسين وشركائهم وتوقيفهم. بالإضافة كذلك إلى استرجاع المركبة المستعملة في عملية السطو. والتي كانت تحمل لوحة ترقيم مزورة، قصد التضليل والتمويه.

القضية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن توقيف 6 أشخاص، منفذي عملية السطو. واسترجاع المركبة المستعملة في الإعتداء. ناهيك عن إسترجاع 120 هاتف نقال ذكي من مختلف العلامات، 06 لوحات رقمية، 04 حواسيب محمولة. وكذا ضبط مبلغ مالي يزيد عن 22 مليون سنتيم .

أين تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف.- يضيف البيان-