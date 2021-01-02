في ظل استمرار تساقط الثلوج بتيارت.. الحماية المدنية تدعو المواطنين لمراقبة السيارات

دعت الحماية المدنية لولاية تيارت السائقين ومستعملي الطرقات توخي الحيطة والحذر والإلتزام بأهم الإحتياطات الوقائية وقواعد السياقة السليمة.

يأتي هذا على إثر النشرية الخاصة، المتعلقة بالاضطرابات الجوية التي تشهدها ولاية تيارت جراء تساقط الثلوج والأمطار.

ودعت الحماية المدنية الى مراقبة حالة العجلات وكذا ضغط الهواء الخاص بها، ومراقبة سلامة أجهزة الفرملة، وصلاحية وسلامة الأضواء.

كما شددت على ضرورة تخفيض السرعة قدر الإمكان عند السياقة، إحترام مسافة الأمان القانونية ما بين المركبات أثناء السير.

وحذرت من الفرملة الفجائية، خاصة في الطرقات التي تكسوها طبقات الجليد، وإستعمال الأضواء النظامية حسب الظروف المناخية كالضباب مثلا.

كما دعت الى إستعمال مزيل التكثف لتكون الرؤية أكثر وضوحا.