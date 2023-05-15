في ظل اهتمامهم بضمه.. بن طالب يتألق تحت أنظار مسؤولي مارسيليا

خسر الدولي الجزائري وقائد نادي أنجي، نبيل بن طالب، أمام أولمبيك مارسيليا برسم الجولة 35 من الدوري الفرنسي، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ليتجمد رصيد فريق أنجي في النقطة 14 في المركز الأخير من الدوري الفرنسي.

وشارك متوسط الميدان نبيل بن طالب طيلة أطوار المواجهة، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 33 من المواجهة.

فيما غاب الثلاثي الجزائري، فوزي غولام، وفريد الملالي بسبب الإصابة، وإلياس شتي بسبب العقوبة المسلطة عليه من طرف الفيفا.

كما بصم اللاعب الجزائري، عبداللي حيماد، على التمريرة الحاسمة لهدف فريقه أنجي الوحيد في المواجهة بالدقيقة 28 من الشوط الأول.

ونال بن طالب أعلى تنقيط من جانب فريقه، بـ6.9، بعد أن قام بـ89 تمريرة ، منها 77 ناجحة، وإفتك 3 كرات هوائية، وتدخلين ناجحين.

بالإضافة لهذا، كان بن طالب أكثر لاعب في اللقاء، أخرج الكرات الهوائية من الدفاع بخمس كرات، وقام بتسديدة نحو مرمى الخصم.

ومن المنتظر، سيقوم لاعب الخضر بن طالب تغيير الأجواء في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ترسم سقوط فريقه أنجي للدرجة الثانية.

كما يحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية الفرنسية، أبرزها ليل وأولمبيك مارسيليا.