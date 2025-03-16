في عملية تواصل ناجحة.. وكالة عدل ترد على الأسئلة الأكثر شيوعا وسط المكتتبين

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن العملية الثانية المتعلقة بفتح حسابات المسجلين ببرنامج عدل 3، وتحميل الملفات وإرسالها، ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة.

وأكد الوزير، أن هذه العملية مفتوحة، وليس لها أجل محدد، وستستمر حتى يتم السماح للمسجلين في عدل 3، بفتح حساباتهم وتحميل ملفاتهم.

وإلى غاية صبيحة اليوم السبت، قام قرابة مليون و200 ألف مسجل، بفتح حساباتهم. فيما قام 237 ألف مسجل بإرسال ملفاتهم، من بين إجمالي مليون و400 ألف مسجل ببرنامج عدل 3. يضيف الوزير.

كما دعا بلعريبي، المعنيين، بالقيام بهذه العملية بكل أريحية، وتفادي الإزدحام الذي يتم تسجيله على مستوى البلديات، لأن الوقت موجود ومتاح. موضحا أن عملية فتح الحسابات وتحميل الملفات، ليس لها علاقة مع الترتيب.

ونشرت وكالة عدل عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك أجوية لإستفسارات المسجلين في عدل3.

وجاء جواب الوكالة حول المسجلين الذين قامو بتغيير رقم الهاتف أو إسترجاع الرقم التسلسلي، انه سيتم إستعادة رقم التأكيد عبر رسالة نصية SMS في غضون 48 ساعة لكن بدون إعادة محاولة العملية عدة مرات .

أما حول تحميل RIP و RIB قالت الوكالة أنه يكفي أن يكون لديك شيك بنكي أو بريدي مشطوب تقوم بـ SCAN PDF وتحميله في الخانة المناسبة على أن لا يتجاوز حجم الملف 500K0.

في حين جاء جواب وكالة عدل بخصوص الذين لديهم تاريخ الميلاد السنة دون تحديد الشهر واليوم، يمكنكم ملأ الخانة المتعلقة بالشهر و اليوم بـ 01-01-1993 على سبيل المثال.

أما في حال الزوج أو الزوجة لا يعمل أكدت الوكالة أنه على المسجل كتابة ” لاشيء ” في الخانة المحددة لمكان العمل.