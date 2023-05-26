في غياب توبة.. باشاك شهير يبلغ نهائي تركيا

تمكن فريق إسطنبول باشاك شهير، مساء أمس الخميس، من بلوغ نهائي كأس تركيا، في غياب لاعبه الدولي الجزائري، أحمد توبة.

وحجز صاحب المركز الخامس في “السوبر ليغا” التركية، مقعدا في نهائي الكأس، على حساب نادي أنقرة جوغو.

وغاب مدافع الخضر، عن إياب نصف النهائي، بداعي العقوبة، بعدما تعرض للطرد في مباراة الذهاب.

وانتهت مباراة أمس، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، بعدما امتدت إلى الوقت الإضافي، اثر انتهاء الوقت الأصلي لصالح أنقرة بثنائية لهدف، بينما كان باشاك شهير، قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف يتيم.

يذكر أن توبة، الذي يعتبر قطعة أساسية، في مخططات نادي باشاك شهير. سيكون معنيا بالمشاركة في نهائي الكأس، الذي سيجمع ناديه بالعملاق فنربخشة بمدينة أزمير.