في غياب محرز.. براهيمي ينافس رونالدو وفيرمينيو على جائزة خاصة

اختير الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، للمنافسة على جائزة خاصة، إلى جانب نجوم عالمية تنشط في مختلف دوريات غرب آسيا، خلال الموسم الكروي الجديد.

ورشح الموقع الالكتروني، للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب الغرافة القطري، الغائب عن تربص الخضر الحالي، لخيارات فنية، للتنافس على جائزة لاعب شهر أوت في غرب آسيا، بينما غاب مواطنه رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي.

وسيتنافس براهيمي، على جائزة لاعب الشهر، إلى جانب عدة نجوم يتقدمهم كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) وعبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي) وروبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي).

بالإضافة إلى يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي) وأنس العوضات (الوحدات الأردني) وحمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني) والحاج مالك (الأنصار اللبناني).

وتقوم فكرة هذه الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا في كل شهر. بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه.

وأشاد الاتحاد الآسيوي، بالمستويات القوية التي يقدمها براهيمي. في بداية الدوري القطري، بعدما نجح في تصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف منها 3 خلال شهر أوت، ليقود ناديه إلى المركز الثاني حتى الآن.