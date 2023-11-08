في فنادق 4 و5 نجوم.. هذه وجهات الجزائريين المفضلة للإحتفال “بالريفيون”

يحتار الجزائريون وعشاق السياحة في اختيار وجهاتهم المفضلة لقضاء عطلة نهاية السنة. أو ما يعرف إصطلاحا في الشارع الجزائري بـ “الريفيون”. والتي صارت عادة مقدسة لدى العديد من الجزائريين من ميسوري الحال، الذين يفضلون قضاءها خارج البلاد وفي أرقى العواصم العالمية والأوربية.

وقبيل شهرين عن ليلة رأس السنة، شرعت عديد الوكالات السياحية في القيام بالتسجيلات لاستقبال طلبات زبائنها. حيث باشرت في الترويج لعروضها وأسعارها الخاصة بهذه المناسبة. كما أن البعض شرع في حجز مواعيد رحلاتهم شهرين قبل ذلك خاصة نحو الجنوب الكبير، تونس وتركيا وفرنسا.

وقال شريف مناصرة نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية في تصريح “للنهار أولاين”، أن أغلب الجزائريين والعائلات يختارون الجنوب الكبير لقضاء عطلة نهاية السنة “الريفيون” وحتى الزوار الأجانب. أين يفضل العديد الذهاب إلى تيميمون وتاغيت وجانت.

ويفضل السياح التوجه مباشرة لخوض مغامرة المبيت في الهواء الطلق والتمتع بشساعة وجمال الصحراء والمناظر الطبيعية التي تمتاز بها المنطقة. حيث تعد المسالك السياحية “تادرارت الحمراء” و”إسنديلن” و”إهرير” و”سفار”. أبرز المناطق السياحية المفضلة لدى السيّاح الأجانب من مختلف الجنسيات إلى جانب الزوار المحليين.

و تعتبر منطقة “تدرارت الحمراء” بجانت من بين الوجهات السياحية المفضلة وتعرف تدفقا كبيرا للسياح الذين أقاموا بمناطقها الساحرة على غرار واد “إنجران” و”تينمرزوقة”. مرورا بـ”بوهديان” و”أنتيهاق” “وأنزواتين” و”مول الناة” و”إنابط” وغيرها من مناطق تدرارت الحمراء.

وأضاف مناصرة، أن الوكالات سجلت طلبات عديدة أيضا من أجل قضاء عطلة نهاية السنة في تونس “على غرار الحمامات وسوسة”. وكذا تركيا وفرنسا. مشيرا إلى أن السياح يحجزون في فنادق من 4 و5 نجوم.

رحلات سياحية منظمة عن طريق الحافلة

وقال مناصرة، أن العديد من الزوار يفضلون التنقل في رحلات سياحية منظمة والتي لا تتطلب أموالا باهضة. حيث لا تتجاوز 6 ملايين للفرد الواحد مقابل التنقل في الطائرة والتي تتراوح مابين 8 إلى 10 ملايين سنتيم.

كما تركز في هذا الوقت أغلب الوكالات السياحية على السياحة الصحراوية التي تنتعش خاصة في نهاية السنة الميلادية. وكالمعتاد يتم إقامة احتفالات في الصحراء، أين يتمتع السياح بالرمال وسفاري الجنوب.

كما تنظم هذه الوكالات السياحية برامج تشمل التنقل عبر حافلة مريحة، وحتى بعد فتح الخطوط الجوية، لأن أسعار التذاكر، حسبها مرتفعة، وليست في تطلعات والقدرات المادية للمواطنين، ناهيك عن أسعار الحجز في الفندق مع الإطعام وسعر الرحلات وخرجات السفاري. لهذا يفضل الكثير من السياح الحافلة على الطائرة، ويختارون بالمقابل المناطق التي تكون قريبة نوعا ما وبالإمكان أن يتم التنقل إليها عبر حافلات مريحة ومهيأة.

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