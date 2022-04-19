في قضية حجز 1243 طن من الموز..إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت

قامت الضبطية القضائية للأمن الوطني،بتقديم 3 أشخاص أمام الجهات القضائية المختصة على مستوى ولايتي الشلف وبومرداس في قضية حجز كمية كبيرة من الموز كانت موجهة للمضاربة.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، فإنه مواصلة للتحقيق الابتدائي في قضية حجز 1243 طن من مادة الموز، التي كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة.

كما قامت الضبطية القضائية للأمن الوطني، خلال 48 ساعة الأخيرة، بتقديم 3 أشخاص أمام الجهات القضائية المختصة على مستوى ولايتي الشلف وبومرداس.

وهذا عن جنحة المضاربة الغير مشروعة وجنحة عدم الفوترة، أين صدر في حقهم أمر إيداع الحبس المؤقت.

بالمقابل التحقيق في قضية الحال، لا يزال متواصلا من قبل مصالح الأمن الوطني لإلقاء القبض على المخالفين، الذي يتواجد بعضهم في حالة فرار خارج التراب الوطني.

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