في قضية رفعتها نوميديا لزول.. “تراب كينغ” مهدّد بالحبس

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، توقيع عقوبة عام حبساً نافذاً. وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج في حق مغني الراب المعروف “تراب كينغ”. في قضية جزائية تورط فيها بسبب وقائع ارتكبها راح ضحيتها الفنانة “نوميديا لزول”.

ومثل المتهم ” زكريا.ر” الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر أمام هيئة المحكمة. لمواجهة التهم المنسوبة إليه. حيث تم متابعة المعني بجنحة القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وفي تفاصيل القضية. التي تحركت في أعقاب تكليف بالحضور تقدم به دفاع الضحية نوميديا لزول أمام نيابة محكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة. بخصوص وقائع ارتكبها المتهم في قضية الحال “زكريا.ر” مغني الراب “تراب كينغ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تزامنا وإطلاق أغنية الثنائي الفنان “كادير الجابوني” مع “نوميديا لزول” قبل بضعة أشهر. حيث حققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة في ظرف أربعة أيام.

وفي هذا الظرف خرج المتهم ” تراب كينغ ” عن صمته و تقدم بانتقادات لاذعة طالت “نوميديا لزول”. عبر مقطع صوتي على منصة ” يوتويب”. متسائلا عن سبب الضجة التي أحدثها “الديو”. متهما البعض بشراء “الاعجابات” بشكل مبالغ للترويج للأغنية.

وراح المتهم “ترامب كينغ ” يصف “نوميديا لزول ” بـ”المعزة”. وعبارات أخرى تسخر من الأغنية. وطريقة الأداء اعتبرتها “نوميديا لزول ” قذف وتشهير بالاساءة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الجلسة، اعترف المتهم ” زكريا.ر” بما نُسب إليه، مصرحا أنه حقيقة انتقد الأغنية التي أدتها ضحيته “نوميديا لزول”. حيث وصف صوتها بـ”صوت المعزة”. ناكرا أنه وصفها هي كشخص بـ”المعزة”. موضحا أنه انتقد الأغنية بعد نسبة المشاهدة العالية التي حققتها على المواقع. بعيدا عن ما هو في الواقع.

وأمام تصريحات المتهم، قررت القاضي إدراج القضية في المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.