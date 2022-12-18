في ليلة تتويج الأرجنتين.. الفاف تستذكر اللقب العربي

استذكرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد تتويج المنتخب الوطني، بمنافسة كأس العرب فيفا قطر 2021.

والذي يتزامن مع تاريخ 18 ديسمبر من السنة الماضية أين فاز الخضر أمام تونس في النهائي بهدفين دون رد بعد الوقت الإضافي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، 4 صور من مراسيم التتويج.

قبل أن تُعلق:”الأبطال.. في مثل هذا اليوم من السنة الماضية”.

ويُذكر أن الأرجنتين توجت اليوم 18 ديسمبر 2022 بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.