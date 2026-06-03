في مجال العمل..سايحي يؤكد على مواصلة فتح آفاق التعاون بين الجزائر وتركيا

شارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، عبد الحق سايحي، بدعوة من نظيره التركي فيدات إيشيكان، في حفل استقبال أقيم على شرف رؤساء الوفود المشاركة في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف من 01 إلى 12 جوان 2026.

وجرى حفل الاستقبال بمقر إقامة سعادة سفير ومندوب البعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف. حيث شكلت هذه المناسبة سانحة لتبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وتركيا. مؤكدين حرصهما على مواصلة تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين. لاسيما في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية تركيا. والتي أعطت دفعا جديدا لمسار الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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