في مراسلة مستعجلة من وزارة الصحة.. انطلاق إحصاء سلسلة أجهزة ووسائل التبريد تحسبا لاستقبال لقاح “كورونا”

عملية الإحصاء تنتهي اليوم الأحد وترسل إلى الوزارة

باشرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عملية إحصاء سلسلة أجهزة التبريد التي تمتلكها على مستوى كل مديرياتها عبر ولايات الوطن، تحسبا لاستقبال وتخزين أولى كميات لقاح “كوفيد 19” المنتظر استيرادها بعد موافقة المنظمة العالمية للصحة عليها.

وجاء في مراسلة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحمل رقم 1138 مؤرخة بتاريخ 2 ديسمبر 2020 ، والموقعة من طرف المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، والتي تحمل الطابع “الاستعجالي” لاستكمال العملية، غدا الأحد، موجهة لكل مديري الصحة عبر ولايات الوطن، تتضمن إحصاء سلسلة الوسائل والتجهيزات بالتبريد لتخزين لقاح “كوفيد 19” المنتظر اقتناؤه من طرف الدولة.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، فقد طلبت مديرية الوقاية وترقية الصحة من المديرين الولائيين للصحة، إحصاء سلسلة التبريد التي تحوزها مديريات الصحة، والتي تشمل أربع نقاط مهمة، منها الوسائل والتجهيزات الخاصة بالتبريد، وصناديق التبريد المتنقلة والخاصة بنقل اللقاحات، وكذلك إحصاء المولدات الكهربائية من نوع “إلكتروجان” بالمؤسسات الاستشفائية، والتي تستغل مباشرة بعد انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى عملية إحصاء وسائل النقل المبردة لنقل كمية اللقاح من مؤسسة إلى أخرى، وتتم عملية الإحصاء وفق الجدول المرفق في المراسلة لكل مديرية صحة، ويتكفل مدير الصحة الولائي بالإشراف على العملية وإجراء عملية إحصاء شاملة لكل ما تملكه المديرية من وسائل وأجهزة تبريد خاصة بالعملية، وإعادة إرسال الوضعية المخصصة لسلسلة التبريد قبل الأحد 6 ديسمبر 2020 عبر البريد الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وتدخل هذه التحضيرات لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحسبا لبداية استيراد اللقاح وعملية استقبال أولى كميات اللقاح ضد هذا “الفيروس” وانطلاق عملية التلقيح ضد وباء “كورونا” التي تتطلب توفير الظروف الملائمة، خاصة فيما تعلق بسلسلة التبريد والنقل الصحي لضمان عدم تلف هذا اللقاح الذي يتطلب عملية تبريد خاصة، على عكس باقي اللقاحات التي تتطلب عملية تبريد عادية.