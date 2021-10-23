في يومها الوطني..لعمامرة يهنئ الصحافة الجزائرية

قدم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة تهانيه إلى أسرة الإعلام الجزائرية، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة.

وفي تغريدة على “تويتر” قال لعمامرة: “هنيئا للأسرة الإعلامية الجزائرية تكريمها اليوم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة. أتوجه بتحية تقدير واحترام لصحفياتنا وصحفيينا على مجهوداتهم الجبارة لتنوير الرأي العام ومرافقة الجهاز الدبلوماسي في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد والتصدي للمناورات الممنهجة التي تستهدف بلادنا الغالية.

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