في يومهم الوطني.. صحفيو الجزائر يقفون إجلالا وتضامنا مع الإعلام الفلسطيني

وقف اليوم صحفيو الجزائر، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، وقفة إجلال وإكبار للصحفيين الفلسطينيين. الذين يوثقون الجرائم الصهيونية ضد شعبهم الأعزل تحت وطأة القمع الصهيوني المتواصل، الذي يوظف كل الأسلحة المحرمة دوليا ضدهم.

وأكدت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة حسبما جاء على لسان رئيسها سليمان عبدوش. عن موقفها الواضح دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني. في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.

واعتبرت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة، خلال الوقفة التضامنية مع المقاومة الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين. بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، عن امتغاضها من الاعتداءات الوحشية الإسرائيلية. وحرب الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد أهلنا في فلسطين المحتلة.

كما نددت بجرائم الاحتلال الوحشية بحق الصحفيين خاصة أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد. لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية.

كما أكدت جمعية صحفيي الجزائر العاصمة أنه في هذه الحالة ليس غريبا أن يكون الزملاء الصحفيين في طليعة المستهدفين. فالذي يسعى لطمس الحقيقة هو العدو الأول للصحافة رغم أنها ليست جريمة. مؤكدين على ضرورة تضامننا مع الشعب الفلسطيني وخاصة الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة بوقوفنا إلى جانب أشقائنا وزملائنا الصحفيين الذين يتعرضون كل يوم. إلى الاستهداف من قبل هذا الاحتلال الهمجي. وآلة الحرب الإرهابية وحملوا اللافتات التي تدين هذه الجرائم اليومية.

وأضاف رئيس الجمعية “إن الصحفيين الجزائريين سيقومون بهاته الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للاعتداءات الإرهابية. ويقفون تعبيرا وتنديدا واستنكارا لاستهداف الصحفيين الفلسطينيين. في قطاع غزة واستهداف كل فلسطيني وتدمير المؤسسات الإعلامية”.