قائد‌ الحرس الثوري الإيراني: كنت أفضل الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية

قال قائد‌ الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في اجتماع مغلق عقده مجلس الشورى الإيراني، كنت أفضل الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية على أن أكون محرجا اليوم أمام الشعب الإيراني.

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فقد قدم قائد الحرس الثوري، تقريرا حول العمليات الصاروخية الإيرانية على قاعدة “عين الأسد” في العراق، والحادث المؤلم الذي وقع بخصوص الطائرة الأوكرانية.

وقد عقد مجلس الشورى الإيراني، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا للبحث في ملابسات حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، بحضور قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوية في الحرس الثوري.