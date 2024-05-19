قائد الأركان الإيراني يأمر بتسخير كل الإمكانيات للبحث عن مروحية الرئيس

أمر قائد الأركان الإيراني، الحرس الثوري والجيش والشرطة بتوظيف إمكاناتهم للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

ومن جهته، قال وزير الصحة الإيراني: “نحن الآن في المنطقة وجميع فرق الإنقاذ مشغولة بالبحث”.

وأكد الوزير، أنه تم توفير كل الإمكانيات لعلاج الرئيس الإيراني ومن معه فور العثور على مروحيته.

ولفت الوزير الإيراني، إلى أن الظروف الجوية والمنطقة الوعرة تعوقان عمليات البحث عن مروحية الرئيس.