قائد الثورة الإسلامية في إيران: على الشعب الإيراني ألا يقلق ولن يكون هناك أي اضطراب 

طمأن قائد الثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي، اليوم الاحد، الشعب الايراني ودعاهم الى عدم القلق مؤكدا انه لن يحدث اي خلل او اضطراب بمسيرة وعمل البلاد.

وأضاف الخامئني، أنه يصلي من أجل سلامة الرئيس رئيسي ومرافقيه بالسلامة كما يأمل عودتهم بخير إلى حضن الوطن.

وأعلنت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم، أن جهاز الاستخبارات أعلن خبر سقوط مروحية الرئيس الإيراني وطلب من المواطنين متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط.

وقال مسؤول إيراني إن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في خطر عقب حادث المروحية.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول إيراني قوله إن المعلومات الواردة من موقع تحطم طائرة الرئيس مقلقة للغاية.