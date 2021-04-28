قائد القوات البحرية بالنيابة في زيارة عمل وتفتيش للواجهة البحرية الغربية

قام اللواء بن مداح محفوظ، قائد القوات البحرية بالنيابة، بزيارة عمل وتفتيش للوحدات التابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم هذا في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أفريل 2021.

وفي مستهل الزيارة، تم استقبال قائد القوات البحرية بالنيابة، من طرف اللواء حاج لعروسي جمال قائد الناحية العسكرية الثانية.

وتفقد بعدها عدة وحدات، حيث وقف ميدانيا على الجاهزية العملياتية العالية.

وقدم توجيهات وتعليمات حول ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ برامج التحضير القتالي المقررة من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

وكذا مواصلة تنفيذ المهام بكل حزم وعزم، خدمة للجيش الوطني الشعبي وللوطن.