قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش مفرزة بحرية بالأميرالية

أشرف قائد القوات البحرية، اللواء محفوظ مداح، أمس الخميس، بالرصيف الشمالي للأميرالية بالجزائر العاصمة، على تفتيش المفرزة البحرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تتكون المفرزة، من السفينة المدرسة ”الصومام” والسفينة الشراعية المدرسة ”الملاح”.

وتم تفتيش المفرزة البحرية، بعد قيامها بالحملة التدريبية ”صيف-2023” خلال الفترة الممتدة من 7 جويلة الماضي إلى 10 أوت الجاري.

وتعد هذه الحملة التدريبية مرحلة هامة في المسار التكويني لطلبة الضباط العاملين في السنة الأولى والثانية من التكوين الأساسي بالمدرسة العليا البحرية بتامنفوست (الناحية العسكرية الأولى).

حيث ساهمت في توسيع آفاق معارفهم النظرية واختبار إمكانياتهم في التأقلم مع الظروف الملاحية الحقيقية. والتحكم في مختلف أنواع الأسلحة والمعدات الموجودة على المتن. كما تعرفوا على أقسام السفن وطبيعة الحياة على المتن.