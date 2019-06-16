قائد القوات البحرية  يشرف على حفل تخرج الدفعات

أشرف اليوم الاحد، قائد القوات البحرية ، اللواء حولي محمد العربي بالمدرسة العليا البحرية، المرحوم المجاهد اللواء محمد بوتيغان، على مراسم حفل تخرج الدفعات للسنة التدريبية 2018-2019.

ويتعلق الامر بالدفعة 27 لضباط دورة القيادة والأركان، الدفعة 33 لضباط دورة الإتقان، الدفعة 3 ماستر في اختصاص إتصالات بحرية.

بالإضافة للدفعة 34 من التكوين الأساسي الموافقة للدفعة 9 نظام “LMD” ليسانس في علوم الملاحة البحرية، إتصالات وأنظمة الأسلحة، ميكانيك بحرية، تسيير وإدارة الشؤون البحرية.

وتضم الدفعات المتخرجة في صفوفها أفراد من صنف الإناث منها 12طلبة ضباط إناث في الدفعة التاسعة للتكوين الأساسي من نظام ليسانس ماستر دكتوراه “LMD”.

تجدر الإشارة أن الدفعات المتخرجة ضمت في صفوفها ثلاثة متربصين جمهورية الكونغو.

وبعد تفتيش الدفعات المتخرجة من طرف اللواء قائد القوات البحرية، القى قائد المدرسة العليا البحرية العميد “عدنان الشريف” كلمة ذكر فيها بالأهمية الخاصة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمنظومة التكوين، بوضع تحت تصرف المدرسة جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتكوين ذو نوعية.

كما نوه بمستوى التكوين المحقق، وكذا حجم الجهود التي يجب بذلها من أجل ترقيته، حتى يستجيب لمتطلبات التطورات التكنولوجية الراهنة.

وحثّ في الوقت نفسه المتخرجين على التحلي بالأخلاق الحسنة والمثل العليا أثناء تأدية مهامهم و التشبث بالقيم النبيلة لشهداء ثورة التحرير المجيدة، وأن يكونوا خير ممثلين للمجاهدين الأشاوس لجيش التحرير الوطني.

بعدها أدت الدفعة المتخرجة القسم، لتليها مرحلة تسليم الشهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين متبوعة بتسليم وإستلام العلم بين الدفعة المتخرجة والدفعة الصاعدة.

بعد طلب من الطالب الضابط المتفوق في الدفعة، وافق اللواء قائد القوات البحرية على تسمية الدفعة باسم الشهيد البطل “فرحات احميدة”، ليختتم هذا الحفل باستعراض عسكري أدته الدفعات المتخرجة على وقع الموسيقى العسكرية.

في ختام هذا الحفل، تم تكريم عائلة الشهيد من طرف اللواء قائد القوات البحرية بتقديم هدية رمزية.

وقبل المغادرة، قام اللواء قائد القوات البحرية بإمضاء السجل الذهبي للمدرسة العليا البحرية.