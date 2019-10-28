قائد القوات البحرية يفتش السفينة المواكبة “رايس قورصو”

أشرف اللواء حولي محمد العربي، قائد القوات البحرية الجزائرية، اليوم الإثنين بالأميرالية، على تفتيش السفينة المواكبة “رايس قورصو”.

ويأتي هذا بعد مشاركتها في تنفيذ تمرين “سيبوردر-19″خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 أكتوبر 2019 بميناء أوغستا بإيطاليا.

وقد تم تنفيذ هذا التمرين، الذي عرف مشاركة كل من إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، مالطا، المغرب، موريطانيا، البرتغال وتونس، على ثلاث مراحل.

وشملت المراحل تنفيذ مناورات تكتيكية وعمليات للمنع البحري بالإضافة لتمارين للبحث والإنقاذ والإجلاء الطبي.

ويأتي هذا في إطار برنامج التعاون العسكري مع بلدان مبادرة “5+5 دفاع”، لتشجيع التعاون والتفاعل ما بين شركاء المبادرة.

وشاركت السفينة المواكبة “رايس قورصو”، وفريق اقتحام من الرماة البحريين، والمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ التابع للمصلحة الوطنية لحرس السواحل.