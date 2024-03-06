قائد سويسرا السابق ينصح بيتكوفيتش بخصوص محرز

وجّه قائد منتخب سويسرا السابق، غوخان ماسيرا إنلر، نصيحة إلى مدرب الخضر الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، بخصوص الدولي الجزائري رياض محرز.

وسبق لإلنر، الذي لعب سنتين تحت قيادة بيتكوفيتش، أن زامل قائد الخضر، رياض محرز في نادي مانشستر سيتي الانجليزي، موسم التتويج التاريخي بـ “البريميرليغ” 2015-2016.

وحرم بيتكوفيتش، إلنر من المشاركة في “يورو 2016” مفضلا عليه الشبان، وهو ما جعل موقع “غول” الذي أجرى حوارا مطولا مع اللاعب السويسري، السابق حول إن كان يتوقع أن يعيش محرز نفس السيناريو.

ورد إلنر قائلا: “بالنسبة لي وأتحدث بطريقة عامة. اللاعبون الذين بصموا على مسيرة جيدة، ولا يزالون في أفضل حالاتهم البدنية، يمكنهم اللعب وتقديم الكثير.. يمكنهم ويجب بقاءهم مع المنتخب”

وواصل ذات المتحدث: “ربما ليس في كل المباريات. لأن الديناميكية مهمة، ولكن هذه الأمور لم أرها في فترة تواجدي مع سويسرا”.

ليضيف: “المفتاح هو إيجاد حل مناسب لكلا الطرفين، محرز مثلا. إن لم يتم استدعاؤه سيكون الأمر صعبا بالنسبة له، وفي المقابل إذا قلنا له: “محرز أنت مهم، ولكن أولويتي للاعبين الشبان والذين يلعبون. ولكن يمكنك القدوم وتقديم ما تعرفه في 20 أو 30 دقيقة”.

وختم قائد سويسرا السابق: “هذا أفضل في رأيي المتواضع. من المهم أن تحيط نفسك بهذا النوع من اللاعبين. لكنني أعلم أن كرة القدم يمكن أن تكون قاسية في بعض الأحيان. وعندما تنتهي لا يكون للاعب رأي.”