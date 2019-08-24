قائمة الأدوات المدرسية للأطوار الثلاث في الموسم الدراسي 2019- 2020

نشرت وزارة التربية الوطنية اليوم المدونة الرسمية للأدوات المدرسية في الموسم الدراسي 2019- 2020 للمراحل التعليمية الثلاث إبتدائي متوسط وثانوي.

وسيتم نشرها عبر جميع المؤسسات التربوية وبشكل واسع وبكل الوسائل المتاحة وذلك ليتمكن الاساتذة من الطلاع عليها والعمل بها.

وتمثل هذه المدونة الحد الازم الذي يجب إعتماده، وأن يلتزم مديرو المؤسسات التعليمية بضمان متابعة تنفيذ هذه المدونة بكل عناية.

وتهدف هذه العملية إلى عقلنة إستغلال الادوات المدرسية لا سيما منها الكراريس وايضا تخفيف المحفظة وتقليص تكلفة هذه الادوات.

كما أن هذه المدونة تم تحيينها طبقا لمقتضيات البرامج التعليمية الخاصة بكل مستوى تعليمي مع اخد بعين الإعتبار البعد البيداغوجي والإجتماعي.

ومن جهة اخرى البعد الصحي للوقاية والحد من الاضرار التي تأثر على صحة التلاميذ.