قائمة ثانية خاصة بالتلاميذ المطرودين سيفرج عنها بعد 15 يوما

أفرجت، أمس، العديد من المؤسسات التربوية عن القائمة الاسمية الخاصة بالتلاميذ المعيدين الذين سيعيدون السنة في الطورين المتوسط والثانوي.

حيث عرفت القائمة التي تم الإفراج عنها رفضا من قبل التلاميذ وأوليائهم،حيث تم قبول تلاميذ أعادوا السنة لأكثر من مرة.

فيما تم رفض تلاميذ أعادوا لمرة واحدة.

ويأتي هذا في الوقت الذي سيتم فيه الإعلان عن قائمة ثانية خلال 15 يوما.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار».

فإن عملية انتقاء التلاميذ المطرودين حملت قائمتين القائمة التي سيتم الإفراج عنها اليوم .

وقائمة أخرى سيتم إعلان أسماء التلاميذ الموجودين.

فيها في حال رفض التلاميذ من القائمة الأولى الالتحاق بمقاعد الدراسة.

وهذا كي يتم شغور كل المناصب البيداغوجية التي تم توفيرها،خاصة في أقسام امتحان البكالوريا، المعنية بطرد أكبر عدد من التلاميذ.

وحسب ما خلصت إليه المجالس الاستثنائية التي تم عقدها بداية الشهر الماضي.

فقد تم الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الميلاد وكذا المناصب البيداغوجية المتوفرة حسب كل ثانوية.

حيث وقع الاختيار على التلاميذ المستعدين نفسيا وتربويا لإعادة السنة من خلال الاطلاع على نتائجهم طيلة العام الدراسي للموسم المنصرم.

ويأتي هذا حسب ما نص عليه منشور وزارة التربية الوطنية الخاص بالتلاميذ.

والذي جاء فيه «يتخذ المجلس قراراته طبقا لعدم استفادة التلميذ من الإعادة في المرحلة التعليمية.

ومدى استعداده للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح.

وإن كان حضوره منتظما بالمؤسسة لمتابعة الدروس خلال السنة الدراسية السابقة.

وكان منضبطا وتحلى بالسلوك السوي مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري».

ومن المعايير أيضا حسب المنشور الأخذ بعين الاعتبار طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية.

وسيكلف اليوم مديرو التربية الموزعين عبر التراب الوطني لجانا لإعادة دراسة الطلبات .

واستقبال الطعون الخاصة بالتلاميذ الذين لم يجدوا أسماءهم ضمن القائمة الأولى.

فيما يتم تبليغ التلاميذ بنتائج الطعون والالتماسات مباشرة من دون اللجوء إلى نشر قائمة أخرى.