قائمتا العبادي والصدر تتصدران النتائج الاولية للانتخابات العراقية

أفادت تقارير اعلامية، بأن قائمتي حيدر العبادي ومقتدى الصدر تتصدران نتائج الانتخابات العراقية وفق البيانات الأولية.

ونقلت الوكالات عن مفوضية الانتخابات استند إلى “نتائج أولية غير رسمية”.

إن قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي متقدمة في الانتخابات، تليها قائمة “سائرون” بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية العليا أصدرت بيانا نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي.

جاء فيه: تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول نتائج “التصويت الخاص”.

لانتخابات القوات الأمنية وتؤكد المفوضية أن النتائج التي نشرتها تلك المواقع لم تصدر عن الجهات الرسمية المعتمدة.

وأشارت المفوضية كذلك إلى أنها ستعلن رسميا عن نتائج الانتخابات في غضون يومين.

انتخابات مجلس النواب العراقي أجريت السبت في كافة المحافظات العراقية، وتنافس فيها آلاف المرشحين على شغل 328 مقعدا في البرلمان.