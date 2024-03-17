تواجد الدولي الجزائري، ونجم نادي كورتري البلجيكي، عبد القهار قادري، ضمن قائمة مميزة في الدوري البلجيكي للموسم الجاري 2023/2024.

وحسب موقع “سوفا سكور” المختص في الاحصاء، فإن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، يحتل وصافة أفضل اللاعبين قياما بالمراوغات الناجحة في الدوري البلجيكي الممتاز هذا الموسم.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن لاعب الخضر، بصم على 75 مراوغة ناجحة في الموسم الجاري. وبنسبة نجاح 54%.

ويقدم قادري مستويات راقية مع كورتري البلجيكي. الذي لعب معه هذا الموسم 29 مباراة في الدوري والكأس، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.