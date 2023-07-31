قادري مطلوب في الليغ1 الفرنسية

رشّحت تقارير صحفية صادرة اليوم الاثنين، الدولي الجزائري ولاعب كورتري البلجيكي، عبد القهار قادري، للالتحاق بالليغ1 الفرنسية خلال الصائفة الحالية.

وفي هذا الصدد، أكد موقع “butfootballclub” الفرنسي، نقلا عن الصحفي البلجيكي، ساشا تافولييري، بأن مسؤولي نادي نانت، ربطوا اتصالات مع صاحب الـ 23 ربيعا. من أجل ضمه إلى صفوف فريقهم.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن إدارة نادي كورتري البلجيكي، متفتحة بخصوص قضية تسريح لاعبها لنانت الفرنسي.

مشيرا إلى أن الفريق البلجيكي، يشترط الحصول على 3 ملايين أورو. مقابل بيع قادري، المرشح ليكون أول الوافدين على تشكيلة نانت.