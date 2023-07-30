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الرياضة

قادري يدشن موسمه الجديد مع كورتري بهدف

بقلم محمد.ل
قادري يدشن موسمه الجديد مع كورتري بهدف
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دشّن الدولي الجزائري ومهاجم نادي كورتري البلجيكي، عبد القهار قادري، موسمه الجديد في “السوبر ليغا” بهدف في اللقاء الجاري حاليا أمام المضيف جينت.

ولم يحتج خريج مدرسة أتليتيك بارادو، سوى لـ 5 دقائق من أجل وضع فريقه في المقدمة، باصما على أول أهدافه خلال الجولة الأولى من الدوري البلجيكي.

غير أن أصحاب الديار، تمكنوا سريعا من تعديل النتيجة بهدف بنيران صديقة، سجله المدافع الصربي أليكسندر رادوفانوفيتش، ضد مرماه في الدقيقة 8، قبل أن يضيف جينت هدفا ثانيا عن طريق هوغو كويبيرس في الدقيقة 30، انتهى عليه الشوط الأول.

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