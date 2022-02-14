قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان دخلتا أجواء المتوسط

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، أن قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-52H Stratofortress من قاعدة في بريطانيا انطلقت فجرا. من أجل للقيام بمهمة فوق أوروبا، حسبما أفادت مواقع لتتبع الملاحة الجوية.

كما أشار موقع “روسيا اليوم” نقلا عن مواقع تتبع الملاحة الجوية، أن القاذفتين (رقم الطائرتين 61-0038 و61-0018) دخلتا أجواء البحر المتوسط. بعد عبورهما فوق مضيف جبل طارق، ونفذتا عملية التزود بالوقود جوا من طائرتين من نوعBoeing KC-135 Stratotanker.

وكانت، القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، قد أعلنت عن نشر مجموعة من قاذفاتها الاستراتيجية B-52H القادرة على حمل القنابل النووية. في قاعدة “فيرفورد” ببريطانيا. وذلك وسط مزاعم الغرب بقرب “الغزو الروسي” لأوكرانيا. وهي مزاعم ترفضها موسكو مؤكدة أن ليس لديها أدنى نية لمهاجمة أوكرانيا.

كما شدد على أن “القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت الآن أفضل تجهيزا وتدريبا وأفضل إدارة مما كانت عليه عام 2014”. مشيرا إلى أن “الدول الأعضاء في الحلف تقدم الدعم لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها وهذا حق لكل دولة”.

وفي الأيام الأخيرة تحولت طائرات الاستطلاع الأمريكية والأطلسية إلى العمل على مدار 24 ساعة في المناطق القريبة من الحدود مع روسيا. وبيلاروس وفوق البحر الأسود.

كما تم رصد طائرة تجسس ميسرة أمريكية من طراز RQ-4A Global Hawk القادرة على التحليق على ارتفاعات عالية. وهي تعمل في الساعات الأخير في المجال الجوي الأوكراني بعدما أقلعت من قاعدة في إيطاليا.

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